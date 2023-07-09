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Участник турнира претендентов гроссмейстер Алексеенко сменил спортивное гражданство

Участник турнира претендентов гроссмейстер Алексеенко сменил спортивное гражданство
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Гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство. Экс российский шахматист теперь будет представлять сборную Австрии. Переход подтверждён Международной шахматной федерацией (ФИДЕ): соответствующее изменение зафиксировано на официальном сайте организации.

Смена гражданства Алексеенко была подтверждена федерацией в пятницу, 7 июля. С субботы, 8 июля, спортсмен имеет право выступать за новую сборную на международных соревнованиях.

Сейчас Кириллу Алексеенко 26 лет, он находится на 63-м месте в рейтинге ФИДЕ. Гроссмейстер принимал участие в турнире претендентов 2020-2021 годов: тогда он занял седьмое место из восьми, набрав 5,5 очка в 14 партиях. На самом турнире Алексеенко выступал по уайлд-кард.

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