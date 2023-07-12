Легкоатлетка Кастер Семеня выиграла дело в ЕСПЧ по дискриминации из-за уровня тестостерона
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Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР выиграла апелляцию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу о запрете участия в соревнованиях спортсменок с повышенным уровнем тестостерона, сообщает AFP.
Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) заявила, что спортсменки с повышенным уровнем гормона в крови должны искусственно его снижать, чтобы участвовать в международных соревнованиях. Семеня требовала принять эти правила дискриминационными и недопустимыми.
Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 м. Она завоевала медали на Олимпийских играх в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016). Также Семеня является трёхкратной чемпионкой мира на той же дистанции.
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