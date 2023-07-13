МОК: трудно понять, почему украинское правительство лишает атлетов шанса отобраться на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал позицию спортивного руководства Украины, которое не допускает участия своих спортсменов в тех стартах, куда допущены россияне и белорусы.

«Трудно понять, почему украинское правительство лишает своих собственных спортсменов шанса отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже и заставить украинский народ гордиться ими. Трудно понять, почему украинским спортсменам разрешено соревноваться в теннисе, но не в настольном теннисе. Трудно понять, почему им разрешено соревноваться в велоспорте, но не в плавании. Трудно понять, почему в фехтовании украинский спортсмен может выступать в дисциплине А, в то время как его товарищ по команде не может выступать в дисциплине Б.

Это то, чего жаждет все олимпийское сообщество и фактически весь мир: чтобы украинские спортсмены ярко блистали на международных соревнованиях. Мы все хотим, чтобы у них была возможность отобраться на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. А значит участвовали сейчас в квалификационных соревнованиях, чтобы они могли заставить украинский народ гордиться», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.

Также МОК заявил о том, что украинские атлеты, которые хотят принять участие в Олимпийских играх, но не могут этого сделать из-за позиции национального олимпийского комитета и федераций видов спорта, могут рассчитывать на прямую поддержку МОК в подготовке и выступлении на квалификационных соревнованиях.