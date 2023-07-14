Данил Лысенко стал победителем соревнований по прыжкам в высоту на Кубке России

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко выиграл золото на Кубке России по лёгкой атлетике, который проходит в Жуковском.

Результат спортсмена составил 2,33 метра. Второе место на соревнованиях занял Илья Иванюк с результатом 2,23 метра. Тройку лучших замкнул Никита Анищенков (2,23), который оказался ниже из-за большего количества попыток.

Напомним, в июне на международном турнире «Мы вместе» в Бресте (Беларусь) 26-летний Лысенко выполнил норматив для квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) и повторил лучший результат сезона в мире.

Лысенко — чемпион мира в помещении 2018 года и серебряный призёр чемпионата мира в Лондоне 2017 года.