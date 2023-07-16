«Спартак» разгромил ЦСКА в ЧР по пляжному футболу со счётом 9:1

«Спартак» из Москвы разгромил московский ЦСКА в рамках 15-го тура чемпионата России – 2023 по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Спартаковцы начали стартовый период с трёх забитых мячей (3:0). Голы в ворота ЦСКА на свой счёт записали Андрей Новиков и Василий Обозный (дважды). Во втором периоде четвёртый мяч на счёт «Спартака» записал Педро Коутиньо. Футболисты ЦСКА «размочили» счёт на 16-й минуте, с пенальти забил Андрей Виноградов. Перед решающим периодом «Спартак» вёл со счётом 6:1. В третьей двенадцатиминутке сильнее снова оказались пляжники «Спартака», у которых голами со штрафных отличились Игуньо и Педро Коутиньо. Затем Василий Обозный забил финальный мяч встречи.
Пляжный футбол. Чемпионат России. Пятый этап, Москва, 15-й тур
ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 1:9 (0:3, 1:3, 0:3).
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