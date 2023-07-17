В Госдуме рассказали, кто будет получать компенсации при смене гражданства спортсменами

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв рассказал, кто будет получать компенсации от спортсменов, меняющих гражданство.
Ранее стало известно, что возглавляемый Свищёвым комитет Госдумы готовит законопроект, обязывающий российских спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства. Речь в первую очередь о кандидатах и членах национальных команд.
«Кто будет получать эти деньги? И федерация тренировала, и регион, и клуб. Вопрос не в том, чтобы компенсации получала федерация. Федерация, как правило, не самый главный донор при подготовке спортсмена. Всё-таки самые главные – это клуб, ДСЮШ, регион, город, ЦСП, Министерство спорта и так далее. Вот, наверное, основные организации, которые вкладывают деньги», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
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