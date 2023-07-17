В Госдуме рассказали о сроках рассмотрения закона о компенсации при смене гражданства

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв рассказал, когда будет рассмотрен законопроект о компенсации при смене спортивного гражданства.

Ранее стало известно, что возглавляемый Свищёвым комитет Госдумы готовит законопроект, обязывающий российских спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства. Речь в первую очередь о кандидатах и членах национальных команд.

«Когда будет готов законопроект? Уже не в весенней сессии, потому что она заканчивается через несколько дней. Сейчас мы разослали нашим коллегам из экспертного спортивного сообщества предложения по формулированию положений данного проекта. Если спортивное сообщество скажет, что это невозможно или это излишняя мера, то, может быть, законопроект тогда сам по себе не состоится. И наоборот, если мы чётко поймем, что это необходимая мера сейчас, что есть возможность его поддержать, то он будет», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.