Куличенко заявила, что столкнулась с потоком ненависти из России после смены гражданства

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко заявила, что столкнулась с потоком ненависти из страны, в которой родилась, после смены гражданства.

Сменить гражданство Куличенко помог бизнес отца. По закону человек и его семья могут получить гражданство Кипра, если вложили в экономику страны инвестиции в размере не менее € 2,2 млн.

«Я получила столько ненависти за это. Не думаю, что люди могут даже представить, сколько ненависти было, когда смена гражданства была подтверждена», — приводит слова Куличенко Svenska yle.

Два года назад Куличенко стала выступать на внутренних соревнованиях на Кипре, а этим летом начала представлять страну на международных соревнованиях. На завершившемся в Эспоо (Финляндия) чемпионате Европы U23 Куличенко одержала победу в прыжках в высоту с результатом 1,91 м. Для Кипра это первая в истории медаль молодёжного континентального первенства по лёгкой атлетике.