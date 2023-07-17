«Мой дом там, где моя семья». Экс-россиянка Куличенко — после громкой победы для Кипра

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко объяснила, почему два года назад сменила спортивное гражданство, а также ответила на вопрос, где её дом.
Куличенко представляет Кипр и Университет Джорджии (США). На завершившемся в Эспоо (Финляндия) чемпионате Европы U23 Куличенко одержала победу в прыжках в высоту с результатом 1,91 м. Для Кипра это первая в истории медаль молодёжного континентального первенства по лёгкой атлетике.
«Мой дом там, где моя семья, где самые близкие. В России ли? (Смеётся). Есть много мест. Это действительно самое безумное чувство, которое вы можете испытать, путешествуя из одного дома в другой. Трудно определить, где мой дом, это больше о людях.
Время спортсмена на вершине очень короткое. Все знают, как сложилась ситуация с Россией. Уже какое-то время назад было сложно — тогда с допингом — и в связи с этим решением я думала в основном о себе как о спортсмене. Я хочу соревноваться. Хочу участвовать в международных соревнованиях и иметь возможность проявить себя там», — приводит слова Куличенко Svenska yle.
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