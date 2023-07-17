Лидер «Тур де Франс» Йонас Вингегор ответил на подозрения в применении допинга

Лидер «Тур де Франс» — 2023 датский гонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор ответил на подозрения в применении допинга во время веломногодневки.
Вингегор и преследующий его в общем зачёте словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates побили уже несколько рекордов на этапах «Тур де Франс». Например, на вершину Коль-дю-Турмале на шестом этапе они добрались на 14 секунд быстрее, чем швейцарец Тони Ромингер, владевший этим рекордом последние 30 лет.
«Прекрасно понимаю, что некоторые настроены скептически. Так и должно быть, учитывая то, что произошло в прошлом. В противном случае это, вероятно, произойдёт снова. Единственное, что могу сказать: я ничего не использую. Но, честно говоря, рад, что возникают сомнения, потому что мы едем быстрее, чем раньше», — приводит слова Вингегора TV2.
По словам датской звезды Jumbo-Visma, большинство рекордов во многом связано с улучшением диеты, экипировки и тренировок.
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