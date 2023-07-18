Команда Вингегора намерена подать иск против фаната, вызвавшего завал на «Тур де Франс»

Нидерландская команда Jumbo-Visma рассматривает возможность подачи иска в отношении фаната, устроившего массовый завал гонщиков во время 15-го этапа веломногодневки «Тур де Франс».
Авария, в которой друг с другом столкнулись около 20 велогонщиков, была спровоцирована одним из болельщиков, стоявших рядом с трассой. Зритель далеко отставил руку со смартфоном, чтобы сделать селфи, и в результате за его руку зацепился американский велогонщик Jumbo-Visma Сепп Кусс, с которого и начался завал.
Болельщик был опознан французской жандармерией, но не будет арестован, если Кусс не подаст на него в суд.
«Команда может это сделать. Мы узнаем, как и когда», — приводит слова представителя Jumbo-Visma Reuters.
Отметим, что за команду Jumbo-Visma также выступает лидер «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор.
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