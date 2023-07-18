Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале

Глава республики Дагестан Сергей Меликов поручил переименовать стадион, расположенный в центре Махачкалы, который назван в честь российской прыгуньи с шестом, двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

«Многие из нас помнят, как скоропалительно, без учёта мнения горожан, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы 6 лет назад был переименован в честь Елены Исинбаевой.

Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, своё прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьёзный сигнал и повод пересмотреть название стадиона.

Это место популярно среди людей: десятки махачкалинцев вместе с детьми ежедневно приходят на стадион заниматься спортом и проводить досуг, тут проходят крупные мероприятия регионального уровня. Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю Минспорта Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу.

Дагестан – спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника. Именно это всё, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона. Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название – «ТРУД». А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», — написал Меликов в своём телеграм-канале.

Ранее иностранная пресса сообщила, что Елена Исинбаева живёт и работает в Испании, несмотря на наличие российских воинских званий и государственных наград. Сама спортсменка заявила, что является человеком мира и продолжает работу в Международном олимпийском комитете.