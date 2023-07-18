«Рада, что не вижу позора». Алла Шишкина — о судействе синхронного плавания на ЧМ-2023

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина раскритиковала судейство технической программы групп на чемпионате мира — 2023 в Фукуоке.

Победу в этом виде программы одержала сборная Испании, на пьедестал почёта также поднялись итальянки и американки. Считавшаяся одним из фаворитов в отсутствии россиянок команда Китая стала только седьмой.

«Я как будто бы даже рада, что наша команда не поехала на этот чемпионат мира. Есть ощущение, что с идеальным исполнением их засунули бы куда подальше — так же, как китайцев. Я рада, что не там, рада, что не вижу позора, падения нашего вида спорта во всех отношениях. Когда оценки ставят непонятно за что. Жесть какая то творится, просто убивают вид спорта.

Американки выступали последними, и такого количества асинхронов, которое у них было в конце программы, я давненько не видела. Кто в лес, кто по дрова — и они третьи. Это вообще как?» — приводит слова Шишкиной «Матч ТВ».