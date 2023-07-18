Синхронистки разыграли медали в технической программе групп без участия мужчин

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония) завершились соревнования по синхронному плаванию в технической программе среди групп. Не смотря на официальное разрешение на участие мужчин в этом виде программы, медали в финале распределились между женскими командами.

Победу одержала сборная Испании, за которую выступали Кристина Арамбула Касарес, Марина Гарсия Поло, Меричель Мас Пухадас, Алиса Ожогина, Паула Рамирес Ибаньес, Сара Сальданья Лопес, Ирис Тио Касас и Бланка Толедано Лаут. Серебряными призёрами стали представительницы Италии, бронзу завоевали американские синхронистки.

Синхронное плавание. Чемпионат мира. Фукуока, Япония

Группы. Техническая программа

1. Испания – 281,6893

2. Италия – 274,5155

3. США – 273,7396