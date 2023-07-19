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Олег Матыцин: российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО

Олег Матыцин: российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении специальной военной операции для участия в международных соревнованиях.

«Есть красная черта — никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО и так далее. На таких условиях наши спортсмены принимать участие в соревнованиях не будут», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил требования, при соблюдении которых атлеты из этих стран смогут вернуться на международную арену в нейтральном статусе.

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