Женская сборная России по гандболу проведёт два товарищеских матча в Китае

Женская сборная России по гандболу проведёт сбор в Китае, включающий в себя два товарищеских матча со сборной этой страны.
Тренировки национальная команда будет проводить в Шэньчжэне, на юге Китая. Товарищеские матчи пройдут 3 и 5 августа.
«Сборная Китая – это хорошо знакомый нам «Феникс» (китайский гандбольный клуб, созданный в 2022 году с целью стать базовым для сборной страны. — Прим. «Чемпионата»), к которому присоединилось несколько новых игроков. По договорённости между федерациями я приехала заранее и помогаю этой команде в тренировочном процессе. Интересный опыт, но с нетерпением жду прибытия своих гандболисток. Нам сейчас полезен любой спарринг-партнёр, а для китаянок сборная России – великолепный соперник для подготовки к олимпийской квалификации и Азиатским играм», — приводит слова главного тренера женской сборной России Людмилы Бодниевой пресс-служба Федерации гандбола России.
- 19 июля 2023
-
22:57
-
22:08
-
21:48
-
21:23
-
20:24
-
20:06
-
19:53
-
19:23
-
18:28
-
17:41
-
14:42
-
14:13
-
13:47
-
12:45
-
11:44
-
10:59
-
10:29
-
04:07
-
03:25
-
00:02
- 18 июля 2023
-
23:26
-
23:00
-
22:25
-
21:12
-
19:43
-
19:20
-
19:06
-
18:27
-
18:09
-
17:22
-
16:46
-
15:34
-
15:11
-
14:56
-
14:34