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Женская сборная России по гандболу проведёт два товарищеских матча в Китае

Женская сборная России по гандболу проведёт два товарищеских матча в Китае
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Женская сборная России по гандболу проведёт сбор в Китае, включающий в себя два товарищеских матча со сборной этой страны.

Тренировки национальная команда будет проводить в Шэньчжэне, на юге Китая. Товарищеские матчи пройдут 3 и 5 августа.

«Сборная Китая – это хорошо знакомый нам «Феникс» (китайский гандбольный клуб, созданный в 2022 году с целью стать базовым для сборной страны. — Прим. «Чемпионата»), к которому присоединилось несколько новых игроков. По договорённости между федерациями я приехала заранее и помогаю этой команде в тренировочном процессе. Интересный опыт, но с нетерпением жду прибытия своих гандболисток. Нам сейчас полезен любой спарринг-партнёр, а для китаянок сборная России – великолепный соперник для подготовки к олимпийской квалификации и Азиатским играм», — приводит слова главного тренера женской сборной России Людмилы Бодниевой пресс-служба Федерации гандбола России.

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