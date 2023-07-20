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Кубок Наций по пляжному футболу: расписание турнира

Кубок Наций по пляжному футболу: расписание турнира
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Завтра, 21 июля, начнётся БЕТСИТИ Кубок Наций по пляжному футболу. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе «Нова Арена» с 21 по 23 июля.

Расписание Кубка Наций по пляжному футболу

21 июля (пятница)

  • Иран – Сенегал — 16:00 мск
  • Россия – ОАЭ — 18:00 мск

22 июля (суббота)

  • ОАЭ – Иран — 13:00 мск
  • Сенегал – Россия — 15:00 мск

23 июля (воскресенье)

  • Сенегал — ОАЭ — 13:00 мск
  • Россия – Иран — 15:00 мск

Ранее национальная команда России по пляжному футболу объявила состав на предстоящий турнир. Подопечные Михаила Лихачёва провели учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к соревнованиям в Москве на песке ЦПВС «Динамо» с 17 по 19 июля, после чего отправились в Санкт-Петербург. Команды сыграют турнир по однокруговой системе в формате «каждый с каждым».

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