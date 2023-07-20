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Вайцеховская – про Исинбаеву: всё, что после спорта — это про не слишком умную женщину

Вайцеховская – про Исинбаеву: всё, что после спорта — это про не слишком умную женщину
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мыслями о положении двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в обществе после завершения профессиональной карьеры.

«Самая большая, на мой взгляд, ошибка в отношении Лены Исинбаевой заключается в том, что мы пытаемся валить в одну кучу чисто спортивную часть вопроса и послеспортивную, так сказать: «Она выдающаяся спортсменка, в её честь столько раз играл гимн страны, а значит…»

Да ничего это не значит. Вообще. Исинбаева — уникальная, совершенно выдающаяся спортсменка, и я считаю одной из самых непростительных ошибок со стороны МОК, что Елене не дали возможности выступить на Играх в Рио. По технике Исинбаевой (низкий поклон Евгению Васильевичу Трофимову) можно снимать учебные фильмы, и они будут актуальны ещё много лет.

Количество рекордов, которые Лена установила в прыжках с шестом, думаю, не будет перекрыто никогда. При нашей жизни — как минимум.

И вот тут точка. Full stop. Потому что всё, что было после спорта, — это вообще не про Исинбаеву-спортсменку. А про не слишком умную, не слишком образованную, не слишком эрудированную женщину, у которой… ну вот таким образом жизнь сложилась: сначала на учёбу и саморазвитие не было времени, потом, по всей видимости, желания и ощущения необходимости. Самооценка осталась с прежних времён — «я лучшая, я всё смогу», всё это подкрепляется стремлением множества организаций и ведомств сделать блистательную некогда спортсменку лицом тех или иных инициатив, а в реальности мы имеем публичные высказывания об ЛГБТ, о Конституции и вот теперь — о номинальном майорстве.

Плюс абсолютная неспособность понять, что жизнь после спорта — это совершенно другая жизнь, в которой титулы только отягощают все твои промахи. И что эту самую жизнь ты продолжаешь строить точно так же, как строил спортивную карьеру. Если, разумеется, хочешь, чтобы имя снова начало работать на тебя», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Ранее слова Исинбаевой о «номинальности» её воинских званий вызвали большой резонанс в российском обществе.

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