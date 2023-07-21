Ян Непомнящий о чемпионском матче с Дин Лижэнем: получился аттракцион невиданной щедрости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о матче за титул чемпиона мира по шахматам 2023 года с представителем Китая Дин Лижэнем. По итогам этого матча чемпионом мира стал китайский шахматист.

«Не могу сказать, что всё сводилось к одному ходу. Условно, вторая часть матча целиком и полностью шла под мою диктовку. Один из представлявшихся мне шансов надо было реализовывать. Например, в матче с Магнусом я первые партии играл чуть-чуть первым номером, у меня была пара перспективных позиций. Но перспективные позиции – это одно, а выигранные, стратегические, форсированные позиции – другое. Последние были у меня в матче с Дином, причём не одна, их по пальцам можно пересчитать. Но получился новый уровень расточительности и аттракцион невиданной щедрости. Что-то надо было делать иначе в глобальном смысле. Если бы судьбу противостояния решал один ход на весь матч, который нужно было найти, а я его не нашёл, это было бы другое дело. Но, к несчастью, это не так. Таких ходов было немало», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.