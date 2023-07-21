Ян Непомнящий: Магнус Карлсен сейчас немножко вразнос пошёл

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о том, что действующий чемпион мира по классическим шахматам китаец Дин Лижэнь в конце года может сыграть матч с действующим чемпионом мира по рапиду и блицу норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Будет очень здорово, если матч между Магнусом и Дином в рапид и шахматы Фишера состоится. Очень хотелось бы снова увидеть действующего чемпиона мира за доской. Как я понимаю, Дин Лижэнь отказался от всех турниров, от которых мог. Может быть, сыграет на Азиатских играх. Но я с нетерпением жду и очень хочу увидеть его в действии.

А Магнус и так активно играет. Понятно, что он сейчас немножко вразнос пошёл в том смысле, что он не очень строго соблюдает спортивный режим и в целом занимается тем, что ему нравится, а не по статусу положено», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.