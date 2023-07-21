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Тренер сборной России по велоспорту: вообще никаких шансов попасть на ОИ-2024 в Париж

Тренер сборной России по велоспорту: вообще никаких шансов попасть на ОИ-2024 в Париж
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Старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец сообщил, что российские велогонщики не смогут попасть на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Вообще никаких шансов попасть в Париж. Они выключили нас из Олимпийских игр. Мы бы могли там достойно выступить, ребята показывают быстрые секунды. С такими результатами можно было бы выступать и на чемпионате мира, зарабатывать очки в рейтинге. Мотивация у наших спортсменов есть, как ни странно, и молодёжь хорошо выступают. Все мотивированы и мы нацеливаемся на следующий олимпийский цикл», — приводит слова тренера «РИА Новости Спорт».

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать на соревнования в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию.

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