Чемпионат мира U20 по борьбе перенесли из Польши, россияне смогут выступить на турнире

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что Объединённый мир борьбы (UWW) лишил Польшу и Финляндию права проведения молодёжных чемпионатов мира по борьбе из за невыдачи виз участникам соревнований.
В Варшаве с 14 по 20 августа должен был пройти чемпионат мира U20, а в Тампере с 23 по 29 октября был запланирован ЧМ U23. Уже известно, что из Польши турнир перенесли в Амман (Иордания).
«Польшу и Финляндию лишили права проведения соревнований из за отказа в выдаче виз. Это не связано с политикой. В обсуждении вопроса ни разу не прозвучала Россия или Беларусь. Страна, которая взяла на себя обязательства, их не выполнила. По уставу и договору из за невыполнения обязательств принимается определённое решение. Нет никакого подтекста, тем более политического.
В Иордании визы, по моему, выдаются в аэропорту. Мы в любом случае это сейчас прорабатываем. Те страны, которые взяли на себя проведение турниров, гарантируют визовую поддержку. Наша команда примет участие в молодёжном чемпионате мира без проблем», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».
Напомним, российские борцы ещё в апреле получили право выступать на международных соревнованиях, однако молодёжная сборная страны пропустила чемпионат Европы в Испании, так как решение о выдаче виз россиянам было принято практически накануне старта турнира.
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