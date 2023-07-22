Карякин отреагировал на слова Непомнящего о нежелании выступать за сборную России

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на слова соотечественника Яна Непомнящего о нежелании выступать за сборную России.
Ранее Непомнящий в интервью «Чемпионату» заявил, что не испытывает большого желания выступать за национальную команду при нынешних отношениях с федерацией.
«Я довольно много говорил о том, что Федерация шахмат России делает странные вещи. Теперь Ян Непомнящий говорит примерно то же самое. Причина разногласий? У меня есть определённая информация, но я считаю, что высказываться на эту тему должен Ян, а не я.
Но, как мне кажется, федерация не поддерживает своих спортсменов. Я об этом много говорил в прошлом году, меня критиковали за то, что я критикую федерацию. Говорили, что, наверное, я как-то предвзято на это смотрю. Но теперь Ян Непомнящий говорит по сути то же самое. И я думаю, что это достаточно серьёзный сигнал для шахматной федерации. Для того чтобы задуматься — может быть, она делает что-то не то?» — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».
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