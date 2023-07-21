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Ян Непомнящий: не хочу менять гражданство. Но и выступать за сборную сейчас не очень хочу

Ян Непомнящий: не хочу менять гражданство. Но и выступать за сборную сейчас не очень хочу
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Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира — 2023 Ян Непомнящий сообщил, что не планирует менять спортивное гражданство.

«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Ранее Непомнящий заявил, что планирует вновь побороться за титул чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер играл в матче за шахматную корону 2023 года с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. Исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка (14 классических партий так и не выявили победителя), в которой российский гроссмейстер, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Итоговый счёт на тай-брейке — 2,5:1,5 в пользу Лижэня.

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