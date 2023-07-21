Ян Непомнящий: не хочу менять гражданство. Но и выступать за сборную сейчас не очень хочу

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира — 2023 Ян Непомнящий сообщил, что не планирует менять спортивное гражданство.
«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.
Ранее Непомнящий заявил, что планирует вновь побороться за титул чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер играл в матче за шахматную корону 2023 года с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. Исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка (14 классических партий так и не выявили победителя), в которой российский гроссмейстер, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Итоговый счёт на тай-брейке — 2,5:1,5 в пользу Лижэня.
- 21 июля 2023
-
14:05
-
13:40
-
13:25
-
13:14
-
12:55
-
11:59
-
00:35
- 20 июля 2023
-
23:22
-
23:00
-
21:03
-
20:37
-
20:30
-
19:40
-
19:15
-
18:34
-
17:45
-
17:41
-
17:21
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:05
-
14:50
-
14:36
-
12:59
-
12:00
-
10:13
-
02:01
-
00:53
- 19 июля 2023
-
22:57
-
22:08
-
21:48
-
21:23
-
20:24
-
20:06