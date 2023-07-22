Гроссмейстеры Артемьев и Томашевский сыграют в финале «Турнира звёзд» в Москве

Гроссмейстеры Владислав Артемьев и Евгений Томашевский встретятся в финале «Турнира звезд» Международного шахматного форума Moscow Open — 2023, который проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
По итогам второго круга соревнований по рапиду Артемьев и Томашевский набрали по 3,5 очка из 6 возможных, однако по дополнительным показателям Артемьев опередил соперника. В воскресенье, 23 июля, Артемьев и Томашевский проведут матч за первое место.
В матче за третье место в тот же день сыграют Сергей Карякин и Александр Грищук. По итогам второго круга оба шахматиста набрали по 2,5 очка, но по дополнительным показателям Карякин оказался выше в турнирной таблице.
В рамках форума проходит и этап Кубка России среди мужчин, женщин и детей, а также Кубок Национальной студенческой шахматной лиги.
- 22 июля 2023
-
21:24
-
21:13
-
19:00
-
18:41
-
18:25
-
18:00
-
17:23
-
16:14
-
15:07
-
15:07
-
12:50
-
11:54
-
10:54
-
09:29
-
04:56
-
04:38
-
04:27
-
01:05
-
00:30
-
00:09
- 21 июля 2023
-
23:27
-
23:21
-
23:01
-
23:00
-
22:36
-
22:18
-
21:58
-
19:55
-
19:29
-
19:09
-
18:44
-
18:02
-
17:50
-
17:25
-
17:01