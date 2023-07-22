Гроссмейстеры Артемьев и Томашевский сыграют в финале «Турнира звёзд» в Москве

Гроссмейстеры Владислав Артемьев и Евгений Томашевский встретятся в финале «Турнира звезд» Международного шахматного форума Moscow Open — 2023, который проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

По итогам второго круга соревнований по рапиду Артемьев и Томашевский набрали по 3,5 очка из 6 возможных, однако по дополнительным показателям Артемьев опередил соперника. В воскресенье, 23 июля, Артемьев и Томашевский проведут матч за первое место.

В матче за третье место в тот же день сыграют Сергей Карякин и Александр Грищук. По итогам второго круга оба шахматиста набрали по 2,5 очка, но по дополнительным показателям Карякин оказался выше в турнирной таблице.

В рамках форума проходит и этап Кубка России среди мужчин, женщин и детей, а также Кубок Национальной студенческой шахматной лиги.