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Гроссмейстеры Артемьев и Томашевский сыграют в финале «Турнира звёзд» в Москве

Гроссмейстеры Артемьев и Томашевский сыграют в финале «Турнира звёзд» в Москве
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Гроссмейстеры Владислав Артемьев и Евгений Томашевский встретятся в финале «Турнира звезд» Международного шахматного форума Moscow Open — 2023, который проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

По итогам второго круга соревнований по рапиду Артемьев и Томашевский набрали по 3,5 очка из 6 возможных, однако по дополнительным показателям Артемьев опередил соперника. В воскресенье, 23 июля, Артемьев и Томашевский проведут матч за первое место.

В матче за третье место в тот же день сыграют Сергей Карякин и Александр Грищук. По итогам второго круга оба шахматиста набрали по 2,5 очка, но по дополнительным показателям Карякин оказался выше в турнирной таблице.

В рамках форума проходит и этап Кубка России среди мужчин, женщин и детей, а также Кубок Национальной студенческой шахматной лиги.

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