21-летний французский пловец Леон Маршан побил великий мировой рекорд Майкла Фелпса

21-летний французский пловец Леон Маршан побил мировой рекорд легендарного американца, 23-кратного олимпийского чемпиона, 26-кратного чемпиона мира Майкла Фелпса в заплыве на 400 метров комплексом на чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония).
В финальном заплыве Маршан продемонстрировал результат 4.02,50 секунды, тем самым обновив мировой рекорд. Предыдущий (4.03,84 секунды) принадлежал Фелпсу и был установлен на Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай). Нельзя не отметить, что этот рекорд был последним индивидуальным в легендарной карьере Майкла.
Водные виды спорта. Чемпионат мира – 2023, Фукуока. Мужчины, 400 м, комплекс
1. Леон Маршан (Франция) – 4.02,50 (мировой рекорд).
2. Карсон Фостер (США) – отставание 4,06 секунды.
3. Даия Сето (Япония) +6,91.
Отметим, что для Маршана это уже второе золото чемпионата мира на данной дистанции. Дебютное он завоевал в прошлом году.
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