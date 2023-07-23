Сборная России по пляжному футболу вырвала победу у Ирана и стала чемпионом Кубка Наций

Мужская сборная России по пляжному футболу стала чемпионом Кубка наций – 2023, который проходит в Санкт-Петербурге.

В решающем матче кругового турнира подопечные Михаила Лихачёва с трудом одолели команду Ирана со счётом 4:3. Решающий гол в ворота гостей на последней минуте встречи забил нападающий Алексей Макаров, тем самым оформив дубль. Также у россиян отличился Остап Фёдоров. У иранцев отличились Сейедмахди Мирджалили, Мохаммад Хоссанабад Мохтари и Мохаммад Масумизаде, ещё один гол иранец Али Миршекари забил в свои ворота.

Пляжный футбол. Кубок наций. Мужчины. Санкт-Петербург

Матч за 1 место

Россия – Иран – 4:3.

Напомним, Кубок наций — 2023 проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля по круговой системе. В первом матче россияне одержали победу над командой ОАЭ со счетом 3:0, а во втором в непростой борьбе обыграли сенегальцев (6:4).