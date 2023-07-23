Видео: эмоции игроков сборной России по пляжному футболу после победы в Кубке Наций

Мужская сборная России по пляжному футболу стала чемпионом Кубка наций – 2023, который проходит в Санкт-Петербурге.

В решающем матче кругового турнира подопечные Михаила Лихачёва с трудом одолели команду Ирана со счётом 4:3. Решающий гол в ворота гостей на последней минуте встречи забил нападающий Алексей Макаров, тем самым оформив дубль. Также у россиян отличился Остап Фёдоров. У иранцев отличились Сейедмахди Мирджалили, Мохаммад Хоссанабад Мохтари и Мохаммад Масумизаде, ещё один гол иранец Али Миршекари забил в свои ворота.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором запечатлены эмоции чемпионов.

Видео доступно в официальном телеграм-канале сборной России по пляжному футболу. Права на видео принадлежат РФС

Пляжный футбол. Кубок наций. Мужчины. Санкт-Петербург. Матч за 1 место

Россия – Иран – 4:3.