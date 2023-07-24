Колесников: не жалею, что не переехал в США
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Российский пловец Климент Колесников сказал, что не жалеет об отказе от переезда в США.
«В Америке очень большой поток спортсменов, в сборной США каждый раз новые лица. Жалею ли сейчас, что в своё время не уехал в Штаты учиться и плавать? Такая возможность у меня была, но я принял решение остаться дома. И нет, я не жалею», — сказал Колесников в интервью «Матч ТВ».
Колесников становился серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр 2021 года в Токио и чемпионата мира в Кванджу 2019 года. Также он выигрывал шесть золотых медалей на чемпионатах мира на короткой воде и 19 — на чемпионатах Европы, из которых 13 — на чемпионатах на короткой воде. В 2022 году Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.
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