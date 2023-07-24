Колесников: противостояние с Рыловым не привлечёт внимание широкой публики

Российский пловец Климент Колесников высказался о противостояниях в плавании.
«Самая громкая афиша в мировом плавании? Сейчас, я думаю, такой афиши нет. Но зато на каждой дистанции есть определённый лидер. Надо смотреть на его зарубу с секундами. Плавание вообще стало более сбалансированным. Больше людей, которые на своих дистанциях забирают «своё». Нет такого, чтобы один человек забирал восемь медалей. Плюс сейчас сменится поколение — будет ещё круче. Подождать надо немножко.
Стоит ли раскручивать противостояние с Рыловым? Не думаю. Те, кто смотрит плавание, знают, кто с кем конкурирует, а для широкой публики, думаю, такое вряд ли интересно. И вообще, сейчас самая ожесточённая борьба идёт у тех ребят, которые хотят попасть в сборную и обогнать нас, лидирующих на своих дистанциях.
Трэш-токинг? Это вряд ли для меня. Но мы обсуждали с ребятами, что хотелось бы какого-то дополнительного резонанса вокруг наших соревнований. С другой стороны, хочется переждать всю нынешнюю ситуацию, тренируясь и соревнуясь спокойно», — сказал Колесников в интервью «Матч ТВ».
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