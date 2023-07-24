Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 25 июля

В пятницу, 25 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), продолжат борьбу за медали пловцы. Будет разыграно пять комплектов наград. Финальные заплывы пройдут в вечерней части программы, которая начнётся в 14:00 по московскому времени.

Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 25 июля

Плавание

14:02 Мужчины. Вольный стиль. 200 метров

14:10 Женщины. Вольный стиль. 1500 метров

14:31 Женщины. Спина. 100 метров

14:59 Мужчины. Спина. 100 метров

15:45 Женщины. Брасс. 100 метров

Также определятся полуфинальные пары в соревнованиях по водному поло среди мужских команд.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.