Исинбаеву хотят исключить из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта

Двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву планируют исключить из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании центрального штаба ОНФ путём заочного вопросного голосования, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную из разосланных участникам движения материалов для голосования.

Ранее Исинбаева, сообщая о возобновлении работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), назвала номинальным воинское звание майора, которое получила за выступление в составе ЦСКА. Напомним, российские спортсмены, принадлежащие к военным и силовым структурам, согласно рекомендациям МОК не могут претендовать на нейтральный статус.

В состав центрального штаба ОНФ, созданного десять лет назад по инициативе Владимира Путина, входят гроссмейстер Сергей Карякин, военные корреспонденты Ирина Куксенкова, Николай Долгачёв, Андрей Руденко, Александр Коц и Илья Ушенин, а также представители Луганской и Донецкой народных республик.