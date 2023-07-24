Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Появились новые подробности отношений звезды НФЛ Тома Брэди с Ириной Шейк

Появились новые подробности отношений звезды НФЛ Тома Брэди с Ириной Шейк
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный обладатель Супербоула НФЛ Том Брэди вот уже несколько недель близко общается с российской супермоделью Ириной Шейк, сообщает People со ссылкой на собственный источник.

По информации источника издания, между 45-летним Брэди и 37-летней Шейк появилась «искра». Якобы Том предложил Ирине «прилететь и встретиться в Лос-Анджелесе», где они впоследствии были замечены на романтических выходных. «Они провели ночь пятницы и субботу в доме», где остановился легендарный спортсмен.

Отметим, что об отношениях Брэди и Шейк заговорили ещё в июне. Том и Ирина якобы начали общение на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик.

В октябре 2022 года Брэди сообщил о расставании с супругой, бразильской супермоделью Жизель Бюндхен. Они прожили в браке 13 лет. За время семейной жизни у Брэди и Бюндхен появилось двое детей: сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк.

Материалы по теме
«Лучшее решение — это я!» Легендарный американский футболист завершил великую карьеру
«Лучшее решение — это я!» Легендарный американский футболист завершил великую карьеру
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023