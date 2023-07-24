Появились новые подробности отношений звезды НФЛ Тома Брэди с Ириной Шейк

Семикратный обладатель Супербоула НФЛ Том Брэди вот уже несколько недель близко общается с российской супермоделью Ириной Шейк, сообщает People со ссылкой на собственный источник.
По информации источника издания, между 45-летним Брэди и 37-летней Шейк появилась «искра». Якобы Том предложил Ирине «прилететь и встретиться в Лос-Анджелесе», где они впоследствии были замечены на романтических выходных. «Они провели ночь пятницы и субботу в доме», где остановился легендарный спортсмен.
Отметим, что об отношениях Брэди и Шейк заговорили ещё в июне. Том и Ирина якобы начали общение на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик.
В октябре 2022 года Брэди сообщил о расставании с супругой, бразильской супермоделью Жизель Бюндхен. Они прожили в браке 13 лет. За время семейной жизни у Брэди и Бюндхен появилось двое детей: сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк.
- 24 июля 2023
-
23:17
-
23:06
-
23:00
-
22:31
-
21:39
-
21:11
-
18:29
-
16:45
-
14:47
-
14:36
-
14:02
-
12:54
-
12:31
-
11:39
-
11:37
-
11:18
-
09:55
-
09:45
-
09:13
-
00:02
- 23 июля 2023
-
23:45
-
23:00
-
19:35
-
19:29
-
18:17
-
17:00
-
16:51
-
16:42
-
16:36
-
16:21
-
16:14
-
15:46
-
15:15
-
15:12
-
13:46