«Лучшее решение — это я!» Легендарный американский футболист завершил великую карьеру

Том Брэди выиграл больше чемпионских титулов, чем любой из клубов Национальной футбольной лиги за всю историю!

Главная звезда американского футбола Том Брэди объявил о завершении карьеры. И если в Америке эта новость взорвала СМИ, то в России она прошла почти незамеченной. Хотя уход из спорта Брэди, даже несмотря на невысокую популярность американского футбола в нашей стране, заслуживал внимания.

Ведь Том – легенда мирового спорта.

Объясняем, почему он в одном ряду с Овечкиным, Месси и Болтом.

Сомнительный выбор

Почему же Брэди настолько крут?

Наверное, стоит начать с истории его прихода в спорт, которая похожа на настоящую сказку. В школе Том активно занимался баскетболом, бейсболом и американским футболом. Всё это привело к тому, что к моменту поступления в колледж парень не мог определиться, какой вид спорта ему выбрать. Большие надежды Брэди подавал в бейсболе, где в 1995 году даже был задрафтован профессиональным клубом Монреаль «Экспос» в 18-м раунде драфта МЛБ. Неплох Том был и футболе, на котором в итоге и остановил свой выбор.

Том Брэди Фото: Jim Rogash/Getty Images

В студенческие годы Брэди играл за команду Мичиганского университета. Большую часть времени он был резервным квотербеком и, пускай показывал не слишком яркую игру, был устойчивым, хладнокровным и умным игроком.

В 2000 году Брэди был выбран командой «Нью-Ингленд Пэтриотс» лишь в шестом (!) раунде драфта. В клубе к такому переходу относились скептически, но Том нашёл что ответить его владельцу Бобу Крафту.

«Лучшее решение, которое когда-либо принимала эта организация – это я», – сказал тогда Брэди. Очень скромный парень, как вы догадываетесь.

Но он оказался прав. Чтобы доказать это, понадобилась пару лет. К концу первого сезона в НФЛ Брэди стал запасным квотербеком, однако плотно сидел за спиной классного основного игрока Дрю Бледсо. Настоящий шанс проявить себя Том получил из-за серьёзной травмы Бледсо и не упустил его.

Том Брэди Фото: Jim Rogash/Getty Images

Золотая эра

А дальше Брэди начал блистать. В первом же сезоне с ним «Пэтриотс» выиграли Супербоул, а Том провёл шикарный решающий матч и стал его MVP. Дальше за три года футболист выиграл ещё три Супербоула, в одном из которых снова был выбран лучшим игроком. В 2007 году Брэди был признан самым ценным игроком НФЛ, а спустя год боролся за четвёртый Супербоул, но его команда проиграла. К концу 00-х Брэди был настоящей легендой, дважды MVP сезона и Супербоула, обладателем трёх перстней и огромного числа рекордов. Мало кто тогда мог предположить, что дальше будет только круче.

После небольшого спада в начале 10-х Том будто поймал второе дыхание к середине десятилетия. В 2015-м он взял четвёртый Супербоул с «Пэтриотс», а в 2017-м – пятый. Причём команда Брэди отыгралась со счёта 3:28, а самого Тома в чемпионском сезоне в третий раз признали MVP сезона. В следующие два года он дважды играл в финале Супербоула и добыл шестой титул.

В 2021 году Брэди перешёл в «Тампа-Бэй Бакканирс» – команду, которая 13 лет не могла выйти в плей-офф НФЛ, – и сразу берёт с ними седьмой Супербоул! А это уже не просто киношная история, но и уникальный рекорд лиги.

1 февраля 2022 года спортсмен объявил об уходе из спорта, чтобы уделить время семье, однако уже в марте вернулся. Правда, после возвращения Брэди играл не слишком впечатляюще. Отыграв очередной сезон, уже без титулов, 1 февраля 2023-го Брэди объявил об окончательном завершении карьеры.

Том Брэди и его семья Фото: Jim Rogash/Getty Images

Убойная статистика

А теперь немного статистики, чтобы показать, насколько Брэди крут.

У Тома – семь чемпионских титулов, а у легендарного Джо Монтаны, который, кстати, был кумиром Брэди, – всего четыре. До этого максимальное количество побед на Супербоуле было у бывшего игрока «Найнерс» и «Каубойс» Чарльза Хейли – он выиграл титул пять раз. Но даже это всё мелочи. Самое крутое – то, что у Брэди больше чемпионств, чем у любого из клубов НФЛ за всю историю! У «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Питтсбург Стилерз» лишь по шесть титулов.

Кроме того, у Брэди пять званий MVP Супербоула, что является абсолютным рекордом. До этого лидером был Монтана, трижды признававшийся лучшим игроком. Не стоит забывать и том, что все эти звания Том получил в разные десятилетия. Да и вообще, Брэди – самый возрастной участник Супербоула. Своё последнее кольцо Брэди завоевал в 43 года! А ведь квотербеки обычно уходят из спорта в 35-38 лет, а если и доигрывают до 40, то выглядят, мягко говоря, слабо. О Томе, взявшем титул в 2021-м, так точно нельзя сказать.

Брэди – рекордсмен и по самым разным игровым показателям: попыткам паса вообще и в одном матче, успешным передачам подряд и в одном матче, пройденным ярдам пасом и попыткам паса без перехвата. Перечислять можно бесконечно. Ясно одно – он по-настоящему величайший атлет, причём не только американского футбола, но и мирового спорта. Неудивительно, что в своём прощальном посте Брэди написал, что не захотел бы ничего менять.

«Спасибо, ребята, за то, что позволили мне воплотить в жизнь мою настоящую мечту. Я бы ничего не изменил. Люблю вас всех».