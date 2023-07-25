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Марк Селби поблагодарил жителей Родоса за спасение его семьи от лесного пожара

Марк Селби поблагодарил жителей Родоса за спасение его семьи от лесного пожара
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Четырёхкратный чемпион мира по снукеру Марк Селби выразил благодарность жителям острова Родос (Греция) за спасение от пожара.

Селби отдыхал на Родосе вместе со своей женой Викки и восьмилетней дочерью Софией-Марией.

«Во-первых, я просто хочу сказать огромное спасибо местным жителям Родоса за помощь нам, у нас нет слов, чтобы отблагодарить вас за вашу доброту! Теперь мы благополучно вернулись домой! Молюсь за всех, чтобы они благополучно добрались домой», — написал Селби в соцсетях.

Лесные пожары охватили Родос в середине июля из-за аномальной жары в Греции. Не менее 20 тыс. туристов и местных жителей покинули свои отели и дома, спасаясь от стихийного бедствия. Однако в зоне пожаров находятся ещё около 10 тыс. британцев, которые ждут своей очереди на эвакуацию и не могут выйти из отелей.

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