Марк Селби поблагодарил жителей Родоса за спасение его семьи от лесного пожара

Четырёхкратный чемпион мира по снукеру Марк Селби выразил благодарность жителям острова Родос (Греция) за спасение от пожара.

Селби отдыхал на Родосе вместе со своей женой Викки и восьмилетней дочерью Софией-Марией.

«Во-первых, я просто хочу сказать огромное спасибо местным жителям Родоса за помощь нам, у нас нет слов, чтобы отблагодарить вас за вашу доброту! Теперь мы благополучно вернулись домой! Молюсь за всех, чтобы они благополучно добрались домой», — написал Селби в соцсетях.

Лесные пожары охватили Родос в середине июля из-за аномальной жары в Греции. Не менее 20 тыс. туристов и местных жителей покинули свои отели и дома, спасаясь от стихийного бедствия. Однако в зоне пожаров находятся ещё около 10 тыс. британцев, которые ждут своей очереди на эвакуацию и не могут выйти из отелей.