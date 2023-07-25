Лебедева — об Исинбаевой: понятно, что номинально она в армии не числилась

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева высказалась о словах двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, вызвавших шквал критики болельщиков и специалистов.
Ранее Исинбаева, сообщая о возобновлении работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), назвала номинальным воинское звание майора, которое получила за выступление в составе ЦСКА. Напомним, российские спортсмены, принадлежащие к военным и силовым структурам, согласно рекомендациям МОК не могут претендовать на нейтральный статус.
«Моё мнение — Елене не надо было высказываться. Получилось так, что она хотела как будто бы оправдаться. Но, что бы она ни делала, я её в любом случае не осуждаю, понимаю как спортсмен. Понятно, что номинально она в армии не числилась, но у нас так, что поделать. Есть общества «Динамо», ЦСКА, к которым прикрепляются спортсмены.
Но она стране сполна отдала всё своими медалями. Да, она эмоциональный человек, экспрессивный. И понятно, что она как видная фигура постоянно «под увеличительным стеклом». Что бы она ни сказала — был бы резонанс», — приводит слова Лебедевой ТАСС.
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