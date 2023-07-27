Украинским спортсменам изменили условия запрета на участие в турнирах с россиянами
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Украинским спортсменам разрешили соревноваться на турнирах с россиянами и белорусами, если они будут выступать в нейтральном статусе. Соответствующие изменения опубликованы в приказе Министерства молодёжи и спорта Украины.
Согласно нововведениям, теперь участие украинцев запрещено только в турнирах, где выступают российские и белорусские спортсмены под своими национальными флагами, и/или используют национальную символику, и/или своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к России или Беларуси.
Ранее украинским спортсменам было запрещено соревноваться на турнирах с россиянами и белорусами, а в случае нарушения требования спортивные федерации были бы лишены статуса национальных.
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