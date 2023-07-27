В Госдуме отреагировали на отказ украинки пожать руку россиянке на ЧМ-2023 по фехтованию

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал отказ украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию в Милане (Италия).
«Такой неспортивный поступок должен остаться на совести самой спортсменки. Традиционно многие спортсмены из Украины не подают руку после матча — это говорит о невысокой спортивной культуре спортсменов. Либо это говорит о страхе и последствиях, которые могут быть после рукопожатия.
Ни для кого не секрет, что болельщики и граждане Украины рукопожатия россиянам и белорусам воспринимали как злободневное событие. Затем начинали хейтить, издеваться и ругать своих же спортсменов. Речь идёт о страхе перед украинскими чиновниками, которые постоянно пугают украинских спортсменов: то они запретят выступать на соревнованиях, то лишат финансирования. Здесь два варианта», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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