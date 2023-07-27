Вяльбе: Исинбаева — просто глупая девочка

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой.
«Мне сложно оценивать ситуацию вокруг Исинбаевой с точки зрения исполкома ОКР, я такой же член, как и она. Но на самом деле видела её там, кажется, раза два в жизни. Появится ли она на заседаниях в будущем, мне как-то безразлично. Что касается её высказываний, то ничего особо про них не думаю. Хотя, конечно, такие выступления не одобряю. Мне кажется, она просто глупая девочка», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее стало известно о жизни Исинбаевой в Испании. 17 июля бывшая спортсменка, входящая в исполком Олимпийского комитета России (ОКР) заявила, что её звание майора, полученное во время выступлений за ЦСКА, является номинальным. Из-за этого Исинбаева подверглась критике. Позже глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что Исинбаева не появлялась в организации на протяжении двух лет.
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