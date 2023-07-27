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Губерниев — о словах главы ФЛГР про Исинбаеву: Вяльбе была и остаётся дамой бестактной

Губерниев — о словах главы ФЛГР про Исинбаеву: Вяльбе была и остаётся дамой бестактной
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Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в отношении двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Ранее Вяльбе назвала Исинбаеву глупой девочкой.

«Мне кажется, что должно быть чувство такта как минимум, когда тот или иной спортсмен оценивает коллег. Особенно когда речь о настоящих легендах, таких как Исинбаева! Но Елена Вяльбе была и остаётся дамой бестактной. И это не вылечить», — написал Губерниев в своих соцсетях.

Напомним, ранее стало известно о жизни Исинбаевой в Испании. 17 июля бывшая спортсменка, входящая в исполком Олимпийского комитета России (ОКР) заявила, что её звание майора, полученное во время выступлений за ЦСКА, является номинальным. Из-за этого Исинбаева подверглась критике. Позже глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что Исинбаева не появлялась в организации на протяжении двух лет.

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