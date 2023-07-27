Австралийские пловчихи установили мировой рекорд на дистанции 4х200 м вольным стилем

Женская команда Австралии одержала победу в эстафете 4х200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония).

Австралийки Молли О'Каллаган, Шейна Джек, Брианна Тросселл и Ариарне Титмус преодолели дистанцию за 7 минут 37,50 секунды, установив новый мировой рекорд. Спортсменки превзошли прежний рекорд, установленный в июле прошлого года, на 1,79 секунды. Второе место заняла женская сборная США, уступившая лидерам 3,98 секунды. Тройку призёров замкнула команда Китая, отставание которой от австралиек составило 6,90 секунды.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.