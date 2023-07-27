Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы в Москву и Екатеринбург

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что украинские спортсмены будут приглашены на Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году. Чиновник заявил, что украинским спортсменам будет обеспечена безопасность пребывания в России и равные соревновательные права.
Конечно, мы пригласим украинских спортсменов и обеспечим безопасность их пребывания на территории [России], а также равные соревновательные права участия в «Играх дружбы», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт» со ссылкой на сообщение пресс-службы Минспорта.
Напомним, накануне на чемпионате мира по фехтованию произошёл скандал из-за того, что украинская саблистка отказалась жать руку российской спортсменке.
Всемирные игры дружбы должны стать альтернативой Олимпиады. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее подписал постановление о проведении Игр в сентябре 2024 года. Ожидается, что первые соревнования соберут около 5 тысяч спортсменов из разных стран. На Всемирных играх дружбы будут представлены 22 олимпийских вида спорта и 5 неолимпийских. Среди участников будут именитые атлеты.
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