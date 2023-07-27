Климент Колесников высказался о рекорде мира во время отстранения от международных стартов

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы Климент Колесников высказался о мотивации улучшать результаты во время отстранения от международных стартов.
В полуфинальном заплыве на 50 метров на спине на Кубке России — 2023 в Казани Колесников установил рекорд мира — 23,55 секунды. Ранее на тех же соревнованиях Климент завоевал золото на дистанции 100 метров на спине с более высоким результатом, чем у чемпиона мира — 2023, американца Райана Мёрфи.
«А что остаётся? Забиться в угол и плакать? Я позиционирую себя как сильного спортсмена, стараюсь выкладываться здесь и в таких условиях. У нас неплохие условия для того, чтобы ставить рекорды, и они учитываются в мире. Всё, что будет дальше, надеюсь, зависит и от наших результатов. Доказывая всем, что мы можем плавать и сейчас, надеюсь, [и в остальном] продвинемся», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».
- 27 июля 2023
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