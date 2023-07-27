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Климент Колесников высказался о рекорде мира во время отстранения от международных стартов

Климент Колесников высказался о рекорде мира во время отстранения от международных стартов
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Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы Климент Колесников высказался о мотивации улучшать результаты во время отстранения от международных стартов.

В полуфинальном заплыве на 50 метров на спине на Кубке России — 2023 в Казани Колесников установил рекорд мира — 23,55 секунды. Ранее на тех же соревнованиях Климент завоевал золото на дистанции 100 метров на спине с более высоким результатом, чем у чемпиона мира — 2023, американца Райана Мёрфи.

«А что остаётся? Забиться в угол и плакать? Я позиционирую себя как сильного спортсмена, стараюсь выкладываться здесь и в таких условиях. У нас неплохие условия для того, чтобы ставить рекорды, и они учитываются в мире. Всё, что будет дальше, надеюсь, зависит и от наших результатов. Доказывая всем, что мы можем плавать и сейчас, надеюсь, [и в остальном] продвинемся», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

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