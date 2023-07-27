«Климент не молодеет». Попов низко оценил шансы Колесникова на возможной Олимпиаде
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Четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, российский пловец Александр Попов считает, что 23-летнему Клименту Колесникову, несмотря на недавно поставленные рекорды, будет тяжело завоевать медали на Олимпийских играх в случае допуска.
«Боюсь, что эта задача может оказаться труднее, чем нам представляется сейчас. Потому что к Играм в плавании на спине с большой долей вероятности появятся новые действующие лица. Чемпионат мира в Фукуоке это, скорее всего, и покажет. Плюс Климент не молодеет, ему с каждым годом становится сложнее. У Колесникова на олимпийских дистанциях не было серьёзных результатов ни в этом году, ни в прошлом. А прыгнуть с места выше головы в плавании удаётся далеко не всегда», — приводит слова Попова RT.
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