Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бауэрнфайнд выиграла пятый этап женской «Тур де Франс», Дронова финишировала 13-й

Бауэрнфайнд выиграла пятый этап женской «Тур де Франс», Дронова финишировала 13-й
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкая гонщица Рикарда Бауэрнфайнд выиграла пятый этап женской веломногодневки «Тур де Франс». Единственная представительница России на «Тур де Франс», Тамара Дронова, отстала от победительницы на 32 секунды.

В общем зачёте по-прежнему уверенно лидирует представительница Бельгии Лотте Копецки. Дронова находится на 20-й позиции.

Велошоссе. Женский «Тур де Франс». Пятый этап. Оне-ле-Шато— Альби, 126,1 км

1. Рикарда Бауэрнфайнд (Германия, Canyon/SRAM Racing) – 3:07.20.
2. Марлен Рёссер (Швейцария, SD Worx — Protime) – отставание 0.22.
3. Лиана Липперт (Германия, Movistar) – то же отставание…
13. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +0.32.

Общий зачёт после пяти этапов

1. Лотте Копецки (Бельгия, SD Worx – Protime) – 18:55.17.
2. Эшли Мулман (ЮАР, AG Insurance – Soudal Quick-Step) +0.49.
3. Элиза Лонго Боргини (Италия, Lidl – Trek) +0.51…
20. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +2.52.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023