Бауэрнфайнд выиграла пятый этап женской «Тур де Франс», Дронова финишировала 13-й

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Немецкая гонщица Рикарда Бауэрнфайнд выиграла пятый этап женской веломногодневки «Тур де Франс». Единственная представительница России на «Тур де Франс», Тамара Дронова, отстала от победительницы на 32 секунды.

В общем зачёте по-прежнему уверенно лидирует представительница Бельгии Лотте Копецки. Дронова находится на 20-й позиции.

Велошоссе. Женский «Тур де Франс». Пятый этап. Оне-ле-Шато— Альби, 126,1 км

1. Рикарда Бауэрнфайнд (Германия, Canyon/SRAM Racing) – 3:07.20.

2. Марлен Рёссер (Швейцария, SD Worx — Protime) – отставание 0.22.

3. Лиана Липперт (Германия, Movistar) – то же отставание…

13. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +0.32.

Общий зачёт после пяти этапов

1. Лотте Копецки (Бельгия, SD Worx – Protime) – 18:55.17.

2. Эшли Мулман (ЮАР, AG Insurance – Soudal Quick-Step) +0.49.

3. Элиза Лонго Боргини (Италия, Lidl – Trek) +0.51…

20. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +2.52.