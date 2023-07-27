Бауэрнфайнд выиграла пятый этап женской «Тур де Франс», Дронова финишировала 13-й

Немецкая гонщица Рикарда Бауэрнфайнд выиграла пятый этап женской веломногодневки «Тур де Франс». Единственная представительница России на «Тур де Франс», Тамара Дронова, отстала от победительницы на 32 секунды.
В общем зачёте по-прежнему уверенно лидирует представительница Бельгии Лотте Копецки. Дронова находится на 20-й позиции.
Велошоссе. Женский «Тур де Франс». Пятый этап. Оне-ле-Шато— Альби, 126,1 км
1. Рикарда Бауэрнфайнд (Германия, Canyon/SRAM Racing) – 3:07.20.
2. Марлен Рёссер (Швейцария, SD Worx — Protime) – отставание 0.22.
3. Лиана Липперт (Германия, Movistar) – то же отставание…
13. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +0.32.
Общий зачёт после пяти этапов
1. Лотте Копецки (Бельгия, SD Worx – Protime) – 18:55.17.
2. Эшли Мулман (ЮАР, AG Insurance – Soudal Quick-Step) +0.49.
3. Элиза Лонго Боргини (Италия, Lidl – Trek) +0.51…
20. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +2.52.
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