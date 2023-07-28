«Не суди и не судим будешь». Колесников — о смене гражданства российскими спортсменами

Российский пловец, двукратный призёр Олимпийских игр в Токио Климент Колесников поделился мнением о российских атлетах, меняющих спортивное гражданство для выступлений на международных соревнованиях.

«Я спокойно могу поставить себя на место другого человека и, исходя из его положения, поразмыслить, почему так произошло. У меня всё сходится спокойно, если смотреть с точки зрения конкретного человека. Не суди и не судим будешь. Ничего такого страшного не произошло. Если, конечно, смотреть с другой точки зрения, более обширной, не вникая, выглядит плохо. Но у всех разные ситуации и жизнь.

Зачем вообще заставлять человека делать то, что он не хочет? Может, я завтра плавать не захочу больше, приду и скажу, что завязываю, а все меня станут уговаривать и потом осуждать. Зачем всё это?

Я не думал о смене гражданства, потому что у меня другая жизнь и другие приоритеты. Я делаю всё по максимуму, чтобы можно было показать всем, что мы не стоим на месте и достигаем результатов вне соревнований, которые проходят за рубежом.

Закон о плате за смену гражданства? А если ребёнок в 18 лет покидает семью и больше не хочет общаться с родителями, ему тоже нужно будет возмещать затраты? Это странно. Я не «против» и не «за».Заметил, что с каждым годом всё быстрее и быстрее хотят что-то сделать и куда-то торопятся. Нужно подумать хорошо. Ну примут и примут, закон есть закон, куда мы денемся. Страна — семья. Она вкладывалась в ребёнка, но и потом продолжает вкладываться», — приводит слова Колесникова «РИА Новости Спорт».