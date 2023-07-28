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Сборная России по пляжному футболу выступит на II Играх стран СНГ

Сборная России по пляжному футболу выступит на II Играх стран СНГ
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Сборная России по пляжному футболу выступит на II Играх стран СНГ. Уже прошла жеребьёвка группового этапа турнира и определились первые соперники россиян.

Российская сборная сыграет в группе «Б», где ей предстоит встретиться с командами Узбекистана, Омана и Египта. Параллельно в группе А за выход в плей-офф поборются сборные Беларуси, Азербайджана, Ирана и ОАЭ.

Соревнования по пляжному футболу в рамках турнира пройдут в Минске (Беларусь) с 5 по 9 августа. Окончательный состав сборной России на II Игры стран СНГ будет опубликован 3 августа, всего в заявку попадут 12 футболистов.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе

5 августа, 15:30. Россия — Египет

6 августа, 18:30. Россия — Узбекистан

7 августа, 17:00. Оман — Россия

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