Китайский пловец Цинь Хайян установил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на ЧМ
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Китайский пловец Цинь Хайян завоевал золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония).
Результат китайского спортсмена составил 2 минуты 5,48 секунды. Таким образом, Хайян установил мировой рекорд. Прежнее мировое достижение принадлежало австралийскому пловцу Заку Стабблти-Куку (2 минуты 5,95 секунды) и было установлено на чемпионате Австралии в мае 2022 года.
Обладатель прошлого мирового рекорда стал вторым в финальном заплыве и отстал от победителя на 0,92 секунды. Бронзу на этой дистанции завоевал представитель США Мэтт Фэллон, проигравший китайскому спортсмену 2,26 секунды.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 14 по 30 июля.
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