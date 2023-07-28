Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Исполком FIE отменил дисквалификацию Харлан, она может выступить в командном турнире ЧМ

Исполком FIE отменил дисквалификацию Харлан, она может выступить в командном турнире ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан, сообщает La Repubblica. 30 июля спортсменка сможет выступить в командном турнире на чемпионате мира в Милане. Именно эти соревнования являются главными для квалификации на Олимпиаду-2024.

Официально решение организаторов чемпионата мира о дисквалификации было приостановлено высшим органом, имеющим право отменять решения. Причиной такого решения стали всё ещё действующие антиковидные правила, которые позволяли прикасаться клинками вместо рукопожатия, а также призыв МОК проявлять понимание и лояльность в отношении украинских спортсменов.

Напомним, накануне в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане, Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице для рукопожатия, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В фехтовании бой должен обязательно завершиться рукопожатием. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ пожать руку сопернице и снята со следующего поединка.

Материалы по теме
«Это меня убило. Я кричала от боли!» Эмоции вокруг скандального боя россиянки и украинки
«Это меня убило. Я кричала от боли!» Эмоции вокруг скандального боя россиянки и украинки
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023