Исполком FIE отменил дисквалификацию Харлан, она может выступить в командном турнире ЧМ

Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан, сообщает La Repubblica. 30 июля спортсменка сможет выступить в командном турнире на чемпионате мира в Милане. Именно эти соревнования являются главными для квалификации на Олимпиаду-2024.
Официально решение организаторов чемпионата мира о дисквалификации было приостановлено высшим органом, имеющим право отменять решения. Причиной такого решения стали всё ещё действующие антиковидные правила, которые позволяли прикасаться клинками вместо рукопожатия, а также призыв МОК проявлять понимание и лояльность в отношении украинских спортсменов.
Напомним, накануне в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане, Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице для рукопожатия, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В фехтовании бой должен обязательно завершиться рукопожатием. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ пожать руку сопернице и снята со следующего поединка.
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