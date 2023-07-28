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Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 28 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 28 июля
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В пятницу, 28 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), было разыграно шесть комплектов медалей: в плавании и женском водном поло.

Результаты финалов чемпионата мира по водным видам спорта на 28 июля
Водное поло. Женщины

1. Нидерланды
2. Испания
3. Италия

Плавание. Женщины. Вольный стиль. 100 м

1. Молли О'Кэллахан (Австралия) – 52,16.
2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг) – 52,49.
3. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 52,71.

Женщины. Брасс. 200 м

1. Татьяна Шёнмакер (ЮАР) – 2.20,80
2. Кейт Дугласс (США) – 2.21,23.
3. Тес Схаутен (Нидерланды) – 2.21,63.

Мужчины. Спина. 200 м

1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.54,14.
2. Райан Мёрфи (США) – 1.54,83.
3. Роман Митюков (Швейцария) – 1.55,34

Мужчины. Брасс. 200 м

1. Цинь Хайян (Китай) – 2.05,48.
2. Зак Стабблти-Кук (Австралия) – 2.06,40.
3. Мэтт Фэллон (США) – 2.07,74.

Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м

1. Великобритания – 6.59,08.
2. США – 7.00,02.
3. Австралия – 7.02,13.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.

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