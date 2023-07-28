Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 28 июля

В пятницу, 28 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), было разыграно шесть комплектов медалей: в плавании и женском водном поло.

Результаты финалов чемпионата мира по водным видам спорта на 28 июля

Водное поло. Женщины

1. Нидерланды

2. Испания

3. Италия

Плавание. Женщины. Вольный стиль. 100 м

1. Молли О'Кэллахан (Австралия) – 52,16.

2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг) – 52,49.

3. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 52,71.

Женщины. Брасс. 200 м

1. Татьяна Шёнмакер (ЮАР) – 2.20,80

2. Кейт Дугласс (США) – 2.21,23.

3. Тес Схаутен (Нидерланды) – 2.21,63.

Мужчины. Спина. 200 м

1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.54,14.

2. Райан Мёрфи (США) – 1.54,83.

3. Роман Митюков (Швейцария) – 1.55,34

Мужчины. Брасс. 200 м

1. Цинь Хайян (Китай) – 2.05,48.

2. Зак Стабблти-Кук (Австралия) – 2.06,40.

3. Мэтт Фэллон (США) – 2.07,74.

Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м

1. Великобритания – 6.59,08.

2. США – 7.00,02.

3. Австралия – 7.02,13.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.